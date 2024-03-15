Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Kaza, Bingöl-Karlıova karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 SD 1821 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 16 kişi tedavi edilmek üzere Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl Valisi'nden açıklama

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Erzurum’dan Bingöl istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü saat 19.45 sularında Karlıova Sudurağı köyü mevkiinde yoğun kar yağışı ve sis sebebiyle devrilmiştir. Kazada 16 vatandaşımız yaralanmış olup hayati tehlikeleri olmamakla birlikte tedbir amaçlı Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Kazaya üzülmekle beraber can kaybımızın olmaması tesellimizdir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, her birine acil şifalar diliyorum" dedi.