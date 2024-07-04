Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda kişi yaralandı

Bingöl'de sabah saatlerinde panik yaratan bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 14 kişi yaralandı

112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk belirlemelere göre kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.