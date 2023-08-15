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Bingöl'deki yangına müdahale sürüyor

Bingöl'de dün ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Haber Merkezi
AA
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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçenin Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına, 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale ediliyor.

Sarp arazide devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

 