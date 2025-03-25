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Binlerce öğrenci Şişli Belediyesi'ne yürüyor

Maçka Parkı'nda toplanan binlerce öğrenci, Teşvikiye Caddesi üzerinden Şişli Belediyesi'ne yürüdü.

Haber Merkezi
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Binlerce öğrenci Şişli Belediyesi'ne yürüyor
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan gösteriler 7. gününde. 

İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Mimar Sinan, Galatasaray üniversitelerinden binlerce öğrenci saat 17 sıralarında Maçka Parkı'nda buluştu.

Öğrenciler "Hak, Hukuk, Adalet", “Susma, sustukça sıra sana gelecek”, “Hükümet istifa”, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde sloganları attı.

Öğrenciler, Park'tan çıkarak Teşvikiye Caddesi üzerinden Şişli Belediyesi'ne doğru yürümeye başladı.

Polis, Halaskargazi Caddesi'ni tamamen trafiğe kapattı.

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