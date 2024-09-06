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Binlerce sahte ve kaçak çanta, kaban, takı ve ayakkabı ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen sahtecilik operasyonda ünlü markalara ait 5 bin 437 çanta, kaban, ayakkabı ve takı ele geçirildi.

Haber Merkezi
AA
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Binlerce sahte ve kaçak çanta, kaban, takı ve ayakkabı ele geçirildi
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İstanbul'da, sahte üretilen ve kaçak yollardan yurda sokulan ünlü markalara ait 5 bin 437 çanta, kaban, ayakkabı ve takı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kaçak yollardan ülkeye sokulan ürünler ile merdiven altı atölyelerde üretilen sahte çanta ile ayakkabıların üzerine ünlü markaların logolarının basılarak, piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Fatih ve Güngören'de belirlenen 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, piyasa değerinin 54 milyon lira olduğu değerlendirilen, üzerinde dünyaca ünlü markalara ait isim ve logoların bulunduğu 5 bin 437 sahte ve kaçak çanta, kaban, takı ve ayakkabı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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