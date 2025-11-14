Bir ailenin İstanbul tatili gıda zehirlenmesi ile faciaya döndü: Kardeşlerin ölümünde ilk bulgular ortaya çıktı

Fatih’te anne ve babalarıyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 3 yaşındaki Masal ile 6 yaşındaki Kadir Muhammet'in otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi’nde tamamlandı.

Anne dahil toplam üç kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından; üç ve altı yaşındaki iki kardeşin cenazeleri laboratuvar analizleri için ilgili birimlere teslim edildi.

İlk incelemelere göre, iki çocuğun dizlerinde ekimoz, mide mukozasında hiperemi ve yer yer submukozal kanamalar tespit edildi. Bunun dışında belirgin bir patolojik bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Ölüm nedeninin kesinleşmesi için toksikolojik, mikrobiyolojik ve histopatolojik numuneler alındı.

Ailenin hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye gelen Böcek ailesinin hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde anne Çiğdem Böcek, baba Servet böcek ve 2 çocuğuyla birlikte hastaneye girdikleri, daha sonra babanın telefonda konuştuğu, anne ve çocukların oturma alanında bekledikleri görülüyor.

Numuneler i̇nceleniyor

Çocukların mide ve bağırsak içerikleri soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün laboratuvarlarına gönderildi. Yapılacak detaylı analizlerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirleneceği bildirildi.

Aileden üç kayıp var

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren anne Çiğdem Böcek sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek’in ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Servet Böcek'in entübe edilmiş olduğu son bilgiler arasında.

Soruşturma kapsamında, ailenin yemek yediği restoranda ve seyyar satıcıda incelemeler yapılırken, mühürlenen işletmelere yönelik soruşturma derinleştirildi. Aralarında midyeci ve kokoreççinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ne oldu?

Polis ekiplerinin çalışmasına göre, aile 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a gelerek Fatih’teki bir otele yerleşti. 11 Kasım’da Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye yedikleri, ardından bir restoranda yemek tükettikleri tespit edildi.

Aynı gün mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlayan aile 12 Kasım’da hastaneye başvurdu, tedavilerinin ardından otele döndü.

Anne Çiğdem Böcek’in sabaha karşı kızını hareketsiz görmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Tüm aile bireyleri yeniden hastaneye kaldırıldı ancak iki küçük çocuk kurtarılamadı.

Türkiye'de son dönemde gıda kaynaklı kaç kişi öldü?

22 Ağustos’ta Hollanda’dan Türkiye’ye tatile gelen aile, Taksim’de yedikleri tavuk döner sonrası fenalaşmış, 17 ve 15 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetmişti.

İzmir Buca’da ise geçen yıl 28 Aralık’ta ailesiyle birlikte bir işletmede kumpir yiyen Servet Polat yaşamını yitirmiş, yapılan incelemede Polat’ın yediği üründe Salmonella bakterisi tespit edilmişti.

Ancak son yıllardaki gıda kaynaklı toplam ölüm vakalarının net sayısına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son verilere göre, 2015–2020 yılları arasında gıda kaynaklı hastalıklar nedeniyle hastanelere toplam 18 milyon 314 bin 239 başvuru yapıldı.

Aynı dönemde ölüm bildirim sistemine göre bin 714 kişi, gıda kaynaklı alerjik hastalık tanı kodlarıyla kayıtlara geçen nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi.

Ancak 2020'den sonra Sağlık Bakanlığı, söz konusu bağlamda istatistik yayınlamadı.