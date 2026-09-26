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'Bir bakan istifa edecek' diyen gazeteci Ali Tarakçı tutuklandı

“Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek” paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ali Tarakçı tutuklandı.

Haber Merkezi
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'Bir bakan istifa edecek' diyen gazeteci Ali Tarakçı tutuklandı
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Gazeteci Ali Tarakcı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı “Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek” paylaşımı nedeniyle soruşturma açılmış ve gözaltına alınmıştı.

'Bir bakan istifa edecek' diyen gazeteci Ali Tarakçı tutuklandı - Resim : 1

Ali Tarakcı, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğince cezaevine gönderildi.

'Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek’ paylaşımına soruşturma açılmıştı! Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli'Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek’ paylaşımına soruşturma açılmıştı! Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeliGündem

 Yanıltıcı bilgili alenen yaymam suçundan işlem gördü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Tarakcı hakkında X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlattı.

Tarakcı'nın hesabından yaptığı “Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek” şeklindeki paylaşım, soruşturma konusu oldu. Tarakcı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A-1 maddesi kapsamında “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan işlem yapıldı.