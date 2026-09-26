'Bir bakan istifa edecek' diyen gazeteci Ali Tarakçı tutuklandı

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Gazeteci Ali Tarakcı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı “Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek” paylaşımı nedeniyle soruşturma açılmış ve gözaltına alınmıştı.

Ali Tarakcı, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğince cezaevine gönderildi.

Yanıltıcı bilgili alenen yaymam suçundan işlem gördü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Tarakcı hakkında X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlattı.

Tarakcı'nın hesabından yaptığı “Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek” şeklindeki paylaşım, soruşturma konusu oldu. Tarakcı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A-1 maddesi kapsamında “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan işlem yapıldı.