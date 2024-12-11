  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bir belediye başkanı daha Yeniden Refah'tan istifa etti
Takip Et

Bir belediye başkanı daha Yeniden Refah'tan istifa etti

Bingöl merkeze bağlı Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek, Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam etme kararı aldığını açıkladı.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bir belediye başkanı daha Yeniden Refah'tan istifa etti
Takip Et

Bingöl merkeze bağlı Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek  açıklamasında, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel seçimler sonucunda; değerli Sancak halkının desteğiyle Yeniden Refah Partisi’nden Sancak Belediye Başkanı seçilerek kısıtlı imkanlarla halkımıza hizmet vermekte çalışmaktayız. Belediye başkanlığı daylığından halkımızın takdiriyle seçilip bugüne kadar olan süreçte, attığımız tüm adımlarda istişare kültüründen yola çıkarak hareket etmeye çalıştım. Mevcut durum itibariyle; halkımızın büyük çoğunluğundan gelen telkin, tavsiyeler doğrultusunda; Sancak’ımıza daha iyi bir hizmet verebilmek, hizmetlerde tam bir koordinasyon sağlamak amacıyla Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek yoluma ’bağımsız’ olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Kararımızın hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadırBakan Fidan: İsrail, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadırGündem

 

CHP’den milletvekillerine Suriye bilgilendirmesiCHP’den milletvekillerine Suriye bilgilendirmesiGündem

 

Gündem
İlber Ortaylı, canlı yayını terk etti! "Bırakın bu konuşmayı"
İlber Ortaylı, canlı yayını terk etti! "Bırakın bu konuşmayı"
THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım isabet etti
THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım isabet etti
Dervişoğlu: 22 ayda enkaz kaldırılmayı bile beceremedik, adamlar 12 günde rejim değiştirdi
Dervişoğlu: 22 ayda enkaz kaldırılmayı bile beceremedik, adamlar 12 günde rejim değiştirdi
CHP’den milletvekillerine Suriye bilgilendirmesi
CHP’den milletvekillerine Suriye bilgilendirmesi
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır
Dışişleri Bakanlığından DEAŞ'ın Irak'ta yenilgiye uğratılmasının yıl dönümüne ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığından DEAŞ'ın Irak'ta yenilgiye uğratılmasının yıl dönümüne ilişkin açıklama