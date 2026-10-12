'Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçecek' denmişti... O kent kendini belli etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın’ın, bir büyükşehir belediyesinin daha AK Parti’ye geçeceğini açıklamasının ardından gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemal Tugay'ın sonrasında hangi başkanın AK Parti'ye geçeceğine çevrilmişti. Son kulis ile AK Parti'ye geçecek başkan ve ne zaman geçeceği söylendi.
Son kulis bilgisi tv100'de programa katılan gazeteci Sinan Burhan'dan geldi. Sinan Burhan öne attığı iddiada hem tarih verdi, hem de ili söyledi.
Aldığı kulis bilgisini AK Parti,CHP ve YENİ Partili isimlerden doğrulattığını belirten Sinan Burhan “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönünde kulis bilgisi edindim." dedi.
Sinan Burhan AK Parti'ye katılımın en geç kasım ayı sonu olabileceğini belirtti.