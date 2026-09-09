Bir CHP'li başkan daha AK Parti’ye geçiyor
İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti’ye katılacağı iddia edildi. Saniye Bora Fıçı’nın parti değişikliğinin 10 Eylül Perşembe günü düzenlenecek programda gerçekleşmesi bekleniyor.
CHP’li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti’ye geçeceği iddiası siyasi gündeme yansıdı. İddiayı Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz gündeme getirdi.
10 Eylül’de gerçekleşmesi bekleniyor
Saymaz’ın verdiği bilgilere göre Fıçı’nın AK Parti’ye katılımının 10 Eylül Perşembe günü düzenlenecek program kapsamında gerçekleşmesi bekleniyor.
Fıçı’nın parti değiştirmesi halinde CHP’den seçilen bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçmiş olacak.
CHP’den AK Parti’ye bir başkan daha
Fıçı’nın AK Parti’ye katılması, yerel seçimlerin ardından CHP’den seçilip daha sonra parti değiştiren belediye başkanları arasına bir ismin daha eklenmesi anlamına gelecek.
Foça Belediye Başkanı’nın olası parti değişikliğiyle birlikte ilçedeki siyasi tablo da değişmiş olacak.