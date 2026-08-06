Bir CHP’li belediye başkanı daha istifa etti

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Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli CHP’den istifa açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Mutlak butlanla başlayan sürece ve Kırklareli'de yapılan atamalar dikkat çeken Murut Gerenli, “İlkelerim, değer yargılarım ve siyasi ahlak anlayışımla bağdaşmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.’

Murat Gerenli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Mutlak butlan süreciyle başlayan ve son olarak Kırklareli İl Örgütüne yapılan atamalar ile devam eden bu gelişmeler; ilkelerim, değer yargılarım ve siyasi ahlak anlayışımla bağdaşmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum.

‘Lüleburgaz halkına söz verdiğim gibi hizmet etmeye devam edeceğim'

Lüleburgaz halkına ilk göreve geldiğimde söz verdiğim gibi; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, sosyal demokrasinin evrensel değerlerine bağlı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim.