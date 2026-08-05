Bir CHP'li il belediye başkanı daha YENİ Parti'ye geçti
Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti.
Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti. Erkek duyuruyu resmi X hesabından yaptı.
Muharrem Erkek, Özgür Özel’in yeni bir parti kuracaklarını açıklamasının ardından bu partiye geçeceğini açıklayan ilk başkanlardan olmuştu. Resmi açıklama bugün geldi...
Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek YENİ Parti'ye geçiş formlarını doldururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımınına "Yolumuz açık olsun…" yazan Erkek, Özgür Özel ve YENİ Parti'yi etiketledi.
Yolumuz açık olsun…@yenipartiyiz @eczozgurozel pic.twitter.com/8PKW5JWwG0— Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) August 4, 2026