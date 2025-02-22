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Bir ilde havai fişek satışı ve kullanımı yasaklandı

Van Valiliği, kent genelinde havai fişek satışı ve kullanımını ikinci bir karara kadar yasakladı.

Haber Merkezi
AA
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Bir ilde havai fişek satışı ve kullanımı yasaklandı
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Valilik'ten yapılan açıklamada, il genelinde her türlü havai fişek satışı ve kullanımının ikinci bir karar alınıncaya kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun hükümleri kapsamında Van il ve ilçe merkezleri ile bağlı yerleşim birimlerinde, kamu güvenliği, huzur ve düzeninin sağlanması amacıyla tüzel kişilikler, ticari işletmeler, tesisler ve gerçek kişiler tarafından her türlü piroteknik maddelerle (havai fişek ve benzeri) şenlik ve işaret fişekleri ile oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin özel, kamusal, açık ve kapalı tüm mekanlarda kullanılması, bu maddelerle gösteri düzenlenmesi, piroteknik maddelerin satışının yapılması ve her ne surette olursa olsun bulundurulması, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." denildi.

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