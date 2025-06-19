Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeni Sevgi Birsel hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanat dünyasını hüzne boğan bir haberi duyurdu. Akbağ, BKM yapımı ‘Bir Demet Tiyatro’nun yönetmeni Sevgi Birsel’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Akbağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bir Demet Tiyatro’nun yönetmeniydi Sevgi’miz. Maalesef bu sabah kaybetmişiz. Üzgünüm... Başımız sağ olsun.”

FİLM – SAN Vakfı'dan açıklama

Vefat haberi, FİLM – SAN Vakfı tarafından da duyuruldu. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yönetmen Sevgi Birsel’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Sevgi Birsel kimdir?

Türk televizyon ve sinema sektörüne damgasını vuran Sevgi Birsel, sanat camiasının sevilen isimleri arasındaydı. Özellikle BKM Yapımı olan ve 1990’lı yıllara damga vuran ‘Bir Demet Tiyatro’ projesinin yönetmeni olarak tanındı.

Sevgi Birsel, 1995-2002 yılları arasında uzun yıllar izleyici karşısına çıkan Bir Demet Tiyatro dizisinin 23 bölümünü yönetti. Bu projeyle adını geniş kitlelere duyuran Birsel, daha sonra başarılı işlere imza attı. Sektörde saygınlık kazanan yönetmenler arasında yer alan Birsel, hem komedi hem dram türlerinde projeleriyle dikkat çekti.