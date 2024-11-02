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Bir dönem dizilerde oynamıştı! Marketten zeytinyağı çaldı, gözaltına alındı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, zeytinyağı çalan kişinin dizilerde bir dönem oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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Bir dönem dizilerde oynamıştı! Marketten zeytinyağı çaldı, gözaltına alındı
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Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.

Gündeş'in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı öğrenildi.

Genellikle Avcılar bölgesinde yaşadığı söylenilen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı. Oyuncunun emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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