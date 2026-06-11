Bir dosyanın hem Yargıtay, hem de istinafa gitmesi engellenecek

BESTİ KARALAR / ANKARA

Paketten suça sürüklenen çocuklara verilecek ceza oranları, süresiz nafaka gibi önemli düzenlemelerin paketten çıkarıldığı öğrenildi. 12. Yargı Paketi’ne, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili 3 madde eklenecek. Sosyal medya hesaplarına, bundan sonra kimlik doğrulamayla girilecek. Her 6 ayda bir bankalarda olduğu gibi, şifre değiştirilecek. Şifre değiştirilirken de kimlik doğrulaması yapılacak. Bu şekilde, hesapların ele geçirilmesi de engellenmiş olacak.

Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek olan pakette, yargılanmaların hızlandırılmasını sağlayacak düzenlemelerin yanı sıra, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddeler yer alacak. Önemli düzenlemelerin ekim ayına bırakıldığı ve minimize edilen 12. Yargı Paketi’nde yer alması beklenen düzenlemeler; "yargı süreçlerinin hızlandırılması ile alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin artırılması, noterlik hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi, dijital yargı uygulamalarının geliştirilmesi, mahkemelerde iş yükünün azaltılmasına yönelik tedbirler" olacak.

Dava dosya sayısı 12,5 milyon

12. Yargı Paketi’nde yapılacak düzenlemeler arasında özellikle yargılama süreçlerini makul bir sürede sonlandırılması amaçlanıyor. En son yapılan güncelleme ile mahkemelerde şu anda 12,5 milyon dosya bulunuyor. Dosya fazlalığı dikkate alındığında yargılama sürelerinin hızlandırılması ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletecek ilave önlemlerin de pakette yer alması bekleniyor. Süresiz nafaka ile ilgili düzenlemenin 12. Yargı Paketi’nde yer alması beklenmiyor ancak uzun süren boşanma davalarının daha kısa sürede sonlandırılmasını düzenleyen maddelerin olacağı belirtiliyor, çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması öngörülüyor. Atlamalı temyiz müessesesi ile ilgili de düzenlemenin yer alacağı pakette, bir dosyanın hem istinafa hem Yargıtay'a gitmesi engellenerek, yargının hızlanması sağlanacak. Dosya tek elden Yargıtay’a gidecek. Ayrıca silahların saklanması, muhafazası edilmesi konusunda da düzenlemeler yer alacak. Özellikle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak silahları muhafaza edenler hakkında cezai yaptırım uygulanacak.