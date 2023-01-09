Bir evde 2 kadın ölü bulundu

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan bir evde 2 kadının cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'taki bir evde ikamet eden Mustafa P. sabah saatlerinde polisi arayarak gece evinde kalan Dilara Gültay ve Cansu Demirel'in (30) hareketsiz şekilde yattıklarını bildirdi.

İhbar üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bileklerinden kesilmiş şekilde yaralı olan Mustafa P. polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan incelemede Gültay ve Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin, olay yerindeki incelemelerinin ardından kadınların cenazesi, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haberi alan Gültay ve Demirel'in yakınları, adrese gelerek ekiplerden bilgi almaya çalıştı.

Mustafa P. hakkında gözaltı işlemi başlatan polis ekipleri olaya ilişkin detaylı çalışmalarını sürdürüyor.