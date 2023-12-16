Bir günlük yağış ne kadar etki etti? İstanbul barajlarındaki son durum belli oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla bir günde barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 1.14 oranında arttı. İSKİ'nin verisine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.71'e ulaştı.

Son günlerde aralıklarla etkili olan yağışların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı merak ediliyor. İSKİ verilerine göre; bugün itibarıyla barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 40.4 olarak ölçüldü.

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 86.96 ile Elmalı Barajı oldu. Papuçdere barajı yüzde 10.4'lük doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

İSKİ'nin verilerine göre 16 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 51.73

• Büyükçekmece Barajı yüzde 26.9

• Darlık Barajı yüzde 58.44

• Istrancalar Barajı yüzde 48.46

• Kazandere Barajı yüzde 18.12

• Elmalı Barajı yüzde 82.23

• Ömerli Barajı yüzde 65.83

• Pabuçdere Barajı yüzde 13.26

• Sazlıdere Barajı yüzde 23.43

• Terkos Barajı yüzde 27.26