Bir şehre daha Kent Lokantası açılıyor

CHP’li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Kent Lokantası açılacağını duyurdu.

Kaya yaptığı paylaşımda lokantanın tadilat aşamasında olduğu bir fotoğrafı kullanarak şu notu düştü:

“Söz verdiğimiz gibi, Çok yakında…”