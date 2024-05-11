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Bir şehre daha Kent Lokantası açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) öncülüğünde başlatılan ve büyük ilgi gören Kent Lokantaları uygulamasına Trabzon da katılıyor.

Haber Merkezi
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Bir şehre daha Kent Lokantası açılıyor
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CHP’li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Kent Lokantası açılacağını duyurdu.

Kaya yaptığı paylaşımda lokantanın tadilat aşamasında olduğu bir fotoğrafı kullanarak şu notu düştü:
“Söz verdiğimiz gibi, Çok yakında…”