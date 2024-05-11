Bir şehre daha Kent Lokantası açılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) öncülüğünde başlatılan ve büyük ilgi gören Kent Lokantaları uygulamasına Trabzon da katılıyor.
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CHP’li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Kent Lokantası açılacağını duyurdu.
Kaya yaptığı paylaşımda lokantanın tadilat aşamasında olduğu bir fotoğrafı kullanarak şu notu düştü:
“Söz verdiğimiz gibi, Çok yakında…”
Söz verdiğimiz gibi, Çok Yakında…#kentlokantası #ortahisarkentlokantası pic.twitter.com/S0U4L5Ovyj— Ahmet Kaya 🇹🇷 (@kayagibibaskan) May 10, 2024