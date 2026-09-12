Bir kez daha Türk vatandaşlarını hedef aldı: Uganda ile Türkiye arasında ne oluyor? Gerilimin perde arkasında ne var?

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Kainerugaba'dan Türk vatandaşlarına yeni tehdit

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı.

Aynı zamanda Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Kainerugaba, X hesabından yaptığı paylaşımda Uganda'daki Türklerle "her türlü bağını kopardığını" belirterek Türk vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Kainerugaba, Türklerin "bavullarını toplayıp" Uganda'dan ayrılması gerektiğini savundu.

Kainerugaba aynı gün yaptığı bir başka paylaşımda ise 18 Eylül'de Uganda'daki Türk Büyükelçiliği önünde büyük bir gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu. Gösteriyi, lideri olduğu Uganda Yurtseverler Birliği'nin (PLU) Genel Sekreteri ve milletvekili Fadil Twalla'nın yöneteceğini açıkladı.

Ugandalı general, "PLU işini iyi yapsa iyi olur. Bu sefer emrim değişmeyecek. Aksine, farklı bir şey söyleyen tüm Türk ajanlarını tutuklayacağız" ifadelerini kullandı.

Kainerugaba, Türk vatandaşlarının Uganda'dan ayrılması çağrısını yaptığı paylaşımı daha sonra sildi.

Türkiye'yi daha önce de tehdit etmişti

2024 yılından bu yana Uganda Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Kainerugaba, daha önce de Türkiye'ye yönelik tartışmalı açıklamalarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz nisan ayında yaptığı paylaşımlarda, Uganda'nın yıllardır Somali'ye askeri destek verdiğini ve ülkenin güvenliğine katkı sağladığını öne süren Kainerugaba, buna karşılık havaalanı ve liman gibi projeler üzerinden Türkiye'nin Somali'den ekonomik fayda sağladığını iddia etti.

Ugandalı general, Ankara'dan 1 milyar dolarlık "güvenlik payı" talep ederken, Türkiye'deki "en güzel kadının" kendisine eş olarak verilmesini de istedi. Kainerugaba, taleplerinin karşılanmaması halinde Uganda'daki Türk Büyükelçiliği'ni kapatacağını ve Türk Hava Yolları (THY) seferlerini yasaklayacağını öne sürdü.

Aynı paylaşımlarda İsrail'e desteğini de açıklayan Kainerugaba, İsrail'e 100 bin Ugandalı asker göndermeye hazır olduğunu savundu.

Ankara: Uganda ile Türkiye arasında sorun yok

Kainerugaba'nın açıklamaları Ankara tarafından ciddi bir diplomatik kriz olarak değerlendirilmedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha önce yaptığı açıklamada Uganda Genelkurmay Başkanı'nın sözlerinin "ne diplomatik ne de siyasi bir manası" bulunduğunu belirterek Türkiye ile Uganda arasında herhangi bir sorun olmadığını ifade etti.

Çelik, Kainerugaba'nın daha önce başka ülkelerle ilgili de benzer şekilde "bağlamı ve zemini olmayan" açıklamalar yaptığını belirterek Türkiye'nin Uganda halkına yönelik tutumunun dostluk ve kardeşlik temelinde olduğunu vurguladı.

Gerilimin arkasında Ugandalı muhalif iddiası

Afrika basınında yer alan haberlere göre Kainerugaba'nın Türkiye'ye yönelik sert tutumunun arkasında Ugandalı muhalif Fred Lumbuye konusunda yaşanan anlaşmazlık bulunuyor.

Türkiye'de yaşayan blogger Lumbuye hakkında Uganda'da yakalama kararı bulunduğu ve Kainerugaba'nın kendisinin Uganda'ya iade edilmesini istediği öne sürülüyor.

İddiaya göre Ankara'nın bu talebe olumlu yanıt vermemesi, Kainerugaba'nın Türkiye'ye yönelik tepkisinin temel nedenlerinden biri.

Beyonce ve Meloni ile evlilik planlarını da duyurdu

Kainerugaba, yalnızca siyasi ve askeri açıklamalarıyla değil, sosyal medyada yaptığı sıra dışı çıkışlarla da tanınıyor.

Ugandalı general, dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ile evlenmek istediğini açıklamıştı. Kainerugaba, Ekim 2022'de ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile evlenebilmek için "dünyadaki en güzel inekler" olarak nitelendirdiği 100 Ankole ineğini vermeye hazır olduğunu duyurmuştu.

2031 seçimleri için adaylığını açıkladı

Kainerugaba, geçtiğimiz haftalarda Uganda'da 2031 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını da açıkladı.

52 yaşındaki general, X hesabından yaptığı duyuruda babası Yoweri Museveni'nin desteğini alacağını ve seçimi yüzde 90 oyla kazanacağını iddia etti.

En büyük rakibi kayınbiraderi olabilir

Kainerugaba'nın 2031 seçimlerindeki en önemli rakiplerinden birinin kayınbiraderi Odrek Rwabwogo olması bekleniyor.

Museveni'nin kızıyla evli olan Rwabwogo, Kainerugaba'ya kıyasla daha sakin bir siyasi profil çiziyor ve kendisini reformcu olarak tanımlıyor.

Kainerugaba ise kayınbiraderinin ekonomi odaklı düşünce kuruluşunu "yasa dışı örgüt" olarak nitelendirdi ve aralarında Rwabwogo'nun da bulunduğu dernek üyelerini tutuklamakla tehdit etti. Ugandalı general, geçtiğimiz günlerde Rwabwogo'nun yardımcısının kaçırılmasını övdüğü bir X paylaşımını da daha sonra sildi.

Museveni'nin ardından ne olacak?

Uganda'yı 1986 yılından bu yana yöneten 81 yaşındaki Yoweri Museveni, Ocak 2026'da yapılan seçimleri kazanarak görev süresini 2031 yılına kadar uzattı.

Eski bir gerilla lideri olan Museveni'nin, 2031'de yeniden aday olmaması halinde yerine oğlu Kainerugaba'nın geçmesi ihtimali ülke siyasetinin en çok tartışılan başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Uganda'da muhalif siyasetçilerin hapse atıldığı veya ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı yönündeki eleştiriler de dikkate alındığında, Museveni sonrası dönemde iktidarın aile çevresinden bir isme devredilebileceği yorumları yapılıyor.

Bu tablo içinde Kainerugaba'nın Türkiye'ye yönelik açıklamalarının, iki ülke arasında doğrudan ve kurumsal bir diplomatik krizden ziyade Ugandalı generalin kişisel ve siyasi çıkışları üzerinden şekillendiği değerlendiriliyor.