Sinan Ateş'in ailesine saldırı gerçekleştirildi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da katledilmesine ilişkin görülen davanın duruşmasında Ateş ailesine saldırıda bulunuldu. Merhum Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e bir şahıs saldırdı.

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'in yanına gelen ismin Mertcan Kılıç olduğu iddia edildi. Şahıs yumruk attı. Şahsın sanık yakını olduğu söylendi. Saldırgan gözaltına alındı.

Selma Ateş, saldırının ardından açıklama yaptı. Kardeşinin cinayetinin aydınlatılması için korkmadan mücadele edeceğini belirten Selma Ateş, yine saldırıya uğrayacağını düşündüğü fakat korkmadığını dile getirdi.

"Biz bunun yaşanacağını söyledik"

Selma Ateş, "Biz bunun yaşanacağını söyledik. Bize saldıracaklarını söyledik. Bir genel başkanın yanında saldırdılar bize" dedi.

Saldırı sırasında Selma Ateş'in yanında olan Milli Yol Partisi Remzi Çayır şu ifadeleri kullandı:

"Yumruk attı. Hemen müdahale ettik. Araya Ayşe Ateş de girdi. Bizimle ilgili bir şeyler söylüyormuşsun deyip saldırdı. Sinan Ateş'in fenalaşan annesi Saniye Ateş de hastaneye kaldırıldı."

"Başıma bir şey gelirse" dedi ve isim saydı

"Selma Ateş şunu yaptı bunu dedi şu şekilde konuştu. Be susyayım mı? Sizin babanız sizin bir yakınızı katledilirse susmak istiyorsanız susun ben susmayacağım."

Selma Ateş sözlerine şöyle devam etti:

"Buradan çıktığım andan itibaren yine saldııya uğrayacağını biliyorum.

Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu MHP, Ülkü Ocakları içinde saymış olduğum İzzet Ulvi'den tutun da Semih Yalçın Ahmet Yiğit Yıldırım Murat Kılıç Ömer Şanlı ve diğer isimlerini avukata verdiği kişiler olmak üzere hepsi hakkında soruşturma başlatılmasını istiyorum. Göreceksiniz. Ne istiyorsunuz? Selma Ateş sussun. Hiç kimse kusura bakmasın. Kimseden korkmuyorum. Sinan Ateş'in hesabını sorana kadar devam edeceğim.

Benim ablamı yerlerde sürükledi benim anneme ne benim ablama ne benim aileme hiç kimsenin bir şey yapmaya hakkı yok. Canı giden biziz. Yargı önünde hepinizden hesap soracağım. (Saldırganın iddiaya göre ismi Mertcan Kılıç) Tanımıyorum. Kim olduğunu da bilmiyorum. Ben de helalleşmeyeceğim hesaplayacağım. "Ne dedin sen" deyip saldırdı. Anlamadık, insanlar yanımıza gelip baş sağlığı dilediği için anlamadık."

Ateş davasında sona gelindi

Ankara'da sokak ortasında eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada sona gelindi. Mahkeme saat 16.30'da kararını açıklayacak.

İstenen cezalar

Savcılık mütalaasında 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. 17 sanık hakkındaysa 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.