Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport gündemde: Teklif TBMM’ye sunuldu

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Yeşil pasaport hakkının gazetecileri de kapsaması amacıyla hazırlanan kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Düzenlemenin yasalaşması halinde, belirlenen mesleki deneyim koşulunu sağlayan gazeteciler de hususi damgalı pasaport alarak birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilecek.

İşte mevcut hak sahibi gruplar

Dünyanın pek çok ülkesine vize muafiyetiyle seyahat etme olanağı sağlayan hususi damgalı pasaport hakkı mevcut mevzuatta belirli kriterlere bağlı olarak veriliyor. Hali hazırda; devlet memurları ve kamu görevlileri, TBMM ve hükümet üyeleri, belediye başkanları, millî sporcular, belirli kamu bankaları ile kamu kurumlarının çalışanları, ihracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri ile avukatlar bu haktan yararlanabilen gruplar arasında yer alıyor.

Basın kartı zorunluluğu olmayacak

Meclis Başkanlığı’na sunulan yeni kanun teklifiyle gazetecilerin de hususi damgalı pasaport hakkına dahil edilmesi öngörülüyor. Teklifte öne çıkan en dikkat çekici detay ise "basın kartı" şartının aranmaması oldu. Hazırlanan metinde, basın kartı sahibi olma zorunluluğu gözetilmeksizin, mesleğini en az 15 yıl boyunca fiilen icra etmiş olan gazetecilere bu hakkın tanınması hedefleniyor.

Yeşil pasaport teklifinin gerekçesi açıklandı

Kanun teklifinin gerekçesinde, basın özgürlüğü ile halkın haber alma hakkının demokratik toplum düzeninin temel unsurları arasında yer aldığı ve bu hakların Anayasa’nın 26 ve 28’inci maddeleriyle güvence altına alındığı hatırlatıldı. Gazetecilerin mesleki faaliyetlerini serbestçe yürütebilmelerinin önemine dikkat çekilen gerekçede şu ifadelere yer verildi:

"Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı, demokratik toplum düzeninin temel unsurları arasındadır. Anayasanın 26’ncı ve 28’inci maddeleriyle güvence altına alınan bu hakların etkin biçimde kullanılabilmesi, gazetecilerin mesleki faaliyetlerini serbestçe yürütebilmelerini gerektirmektedir.

Gazetecilik mesleği, uluslararası gelişmelerin yerinde takip edilmesini, haber kaynaklarına zamanında ulaşılmasını ve gerektiğinde kısa süre içerisinde yurt dışına seyahat edilmesini gerektirebilmektedir. Vize işlemlerinde yaşanan güçlükler, özellikle yerel basın mensupları ve serbest gazeteciler bakımından mesleki faaliyetlerin yürütülmesini zorlaştırmaktadır.

5682 sayılı Pasaport Kanununda belirli meslek mensuplarına ve kamu görevlilerine hususi damgalı pasaport alma hakkı tanınmış olmasına rağmen, gazeteciler bakımından mesleki kıdeme dayalı benzer bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu Kanun Teklifi ile en az on beş yıl fiilen gazetecilik yapmış Türk vatandaşı basın mensuplarına, basın kartı sahibi olma şartı aranmaksızın hususi damgalı pasaport verilmesi amaçlanmaktadır. Böylece gazetecilerin uluslararası mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve halkın haber alma hakkının güçlendirilmesi hedeflenmektedir."

Gözler komisyon sürecinde

Söz konusu kanun teklifi, Yeniden Refah Partisi / Yeni Parti Milletvekili Mahmut Tanal tarafından 21 Ekim tarihi itibarıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yapılan ilk incelemelerin ardından teklif, detaylıca değerlendirilmek üzere aynı gün TBMM İçişleri Komisyonu’na sevk edildi. Düzenlemenin komisyondaki görüşmelerin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.