Bir şehirde daha alarm verildi! Belediye başkanı 6 günlük su kaldığını duyurdu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin su sorunu ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Bursa’nın su ihtiyacının yüzde 85’inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını ifade eden Bozbey "Şu anda ise yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajından, yüzde 15’i Uludağ pınar kaynaklarından, yüzde 35’i ise 155 adet derin su kuyularından karşılanmaktadır. Zaman zaman bu kuyular, kapanıyor. Biz hemen yenisini yakın bir yerine açmak için girişimde bulunuyoruz" dedi.

Barajlarda doluluk oranı yüzde 3

Yer altı su seviyesinin 250 metreye indiğini anlatan Bozbey "Bu aslında Bursa ovasının ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir. Şu anda Doğancı Barajında doluluk oranımız, yüzde 6,81 iken, Nilüfer’de ise 0'dır. Ama Çınarcık Barajı yüzde 50 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Yani 75 milyon metreküp civarında su var. Ortalama doluluk oranı ise yüzde 3,34 olduğunu üzülerek belirtiyorum" bilgilerini paylaştı.

Bozbey "Bursa’nın günlük su tüketimi, 525 bin metreküptür. Oldukça fazladır. Şuanda da 30 büyükşehir içerisinde fiyat konusunda, 23 veya 24’üncü sıralardayız. Maliyetimiz bugün çok yukarılarda. Aşağı-yukarı 1 metreküpün maliyeti 85 liraya kadar yükseldi" diye konuştu.

"Yağmur etkili olmaz ise 6 günlük suyumuz kaldı"

Bursa’ya 75 milyon metreküp suyun yetmediğini belirten Bozbey, "105 milyon metreküp gerekiyor. Bursa’daki su sorununu ortadan kaldırmak için Çınarçık ile Doğancı barajları arasındaki tüneli yapmamız gerekiyor. Uzun süre yaşanmayacak hale gelecektir. Bugün yağmur yağdı diye mutlu oldum. Bugün baypas hattı devrede olmasaydı eylül başı itibariyle su kesintileri olacaktı. Ancak Eylül ayının sonuna geldik. Halen su kesintileri yaşamadık. Bursalıların da tasarruf etmesi etkili oldu. Ancak, yağmur etkili olmaz ise 6 günlük suyumuz kaldı" dedi.

Bugün yağan yağmurun, 25 santimetre dolum sağlaması halinde barajların stabil kalacağını kaydeden Bozbey "25 santimetrenin üzerinde gelmesi, suların kesileceği gün sayısını öteleyecektir. Biz çözüm bulmak zorundayız. Su kesintisi yapacaksak, bunu da çıkar açıklarız. Biz baypas hattını yapmasaydık, çok daha erken bu su kesintisini yapmış olacaktık" ifadelerini kullandı.