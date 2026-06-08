Bircan Yıldırım'a adli kontrol kararı
Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında, "hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrol kararı verildi.
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Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bircan Yıldırım'ın ifadesini alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "adli kontrol" hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
Dosyayı inceleyen Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldırım'a yurt dışına çıkış yasağı ile imza vermesine yönelik adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.