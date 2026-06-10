Bircan Yıldırım'ın hesabı için kapatma kararı
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'ın hesabı hakkında kapatma kararı vererek kararı BTK'ye gönderdi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabı hakkında kapatma kararı alınması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.
Talebi değerlendiren Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, ilgili hesap hakkında kapatma kararı verdi.
Hakimliğin kararı ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere BTK'ye gönderildi.