Birçok ilde kar yağışı etkili oldu: Ekipler teyakkuza geçti

Birçok kentte yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Tapantepe mevkisinde birçok araç yolda kaldı.

AFAD ile Türk Kızılay ekipleri de ihbar sonucu bölgeye giderek vatandaşlara kumanya ulaştırdı.

Bilecik

Pazaryeri-Bozüyük kara yolunun 5'inci kilometresinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Engin Şirin idaresindeki araç kayarak şarampole devrildi.



Karabük

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Yağış nedeniyle Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan bir otomobili kurtarmaya giden çekici ise Karabük-Bartın kara yolunun Kırıklar köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Bingöl

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalanlara AFAD ve Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı.

Bolu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar küreme çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların Ankara istikametine geçmesine müsaade edildi.

Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde kontrol noktası oluşturan ekipler, Ankara istikametinde seyreden ağır tonajlı araçları güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendirdikten sonra karla mücadele çalışmasına başladı.

Karayolları ekipleri, aralıksız sürdürdükleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından tır ve kamyonların Ankara istikametini kullanmalarına kontrollü olarak izin verdi.

Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı geçişinin Ankara ve İstanbul istikametinde ulaşımın devamlılığının korunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.