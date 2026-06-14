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Birecik Baraj Gölü'nde arızalanan teknedeki 40 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü'nde arızalanarak sürüklenen teknedeki 40 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Haber Merkezi
AA
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Birecik Baraj Gölü'nde arızalanan teknedeki 40 kişi kurtarıldı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, gölde turistik gezi yapan bir tekne arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine, bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Birecik Baraj Gölü'nde arızalanan teknedeki 40 kişi kurtarıldı - Resim : 1

Teknede bulunan 40 yolcu, jandarma botuyla güvenli şekilde tahliye edilirken, arızalanan tekne ise kıyıya çekildi.

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