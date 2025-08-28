BirGün, yazar Kaan Sezyum ile yollarını ayırdığını duyurdu

BirGün gazetesi, sosyal medyada gündem olan taciz ifşaları sonrası kamuoyuna açıklama yaptı.

Gazete, adı ifşalarda geçen Kaan Sezyum sahne adlı yazar Çağatay Kaan Sezgin ile yollarını ayırdığını belirtti.

Açıklamada, Bahadır Boysal hakkında ise daha önce kurumsal planlama çerçevesinde işbirliğinin sonlandırıldığı hatırlatılarak, bu nedenle ek bir karar alınmasına gerek duyulmadığı ifade edildi.

BirGün’ün açıklamasında, “Erkek şiddetinin, cinsiyetçi tahakkümün ve her türden istismarın karşısında olmaya devam edeceğiz” denildi.

Okurlarımızın bilgisine;



Bir taciz olayının faili olduğu ifşa edilen Kaan Sezyum ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



İfşalarda adı geçen Bahadır Boysal ile ise daha önceden, kurumsal planlamamız çerçevesinde yolları ayırma kararı aldığımızdan, kendisiyle ilgili ek bir karara… pic.twitter.com/C4cTAHOVlq — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 28, 2025

Sezyum, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarını kabul ederek, "Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm" demiş ve davranış bozuklukları için psikolojik destek aldığını açıklamıştı.