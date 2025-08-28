  1. Ekonomim
BirGün gazetesi, taciz ifşaları sonrası yazar ve komedyen Kaan Sezyum ile yollarını ayırdığını duyurdu. Gazete, 'cinsiyetçi tahakküm ve erkek şiddetinin karşısında durmaya devam edeceklerini' açıkladı.

BirGün, yazar Kaan Sezyum ile yollarını ayırdığını duyurdu
BirGün gazetesi, sosyal medyada gündem olan taciz ifşaları sonrası kamuoyuna açıklama yaptı.

Gazete, adı ifşalarda geçen Kaan Sezyum sahne adlı yazar Çağatay Kaan Sezgin ile yollarını ayırdığını belirtti.

Açıklamada, Bahadır Boysal hakkında ise daha önce kurumsal planlama çerçevesinde işbirliğinin sonlandırıldığı hatırlatılarak, bu nedenle ek bir karar alınmasına gerek duyulmadığı ifade edildi.

BirGün’ün açıklamasında, “Erkek şiddetinin, cinsiyetçi tahakkümün ve her türden istismarın karşısında olmaya devam edeceğiz” denildi.

Sezyum, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarını kabul ederek, "Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm" demiş ve davranış bozuklukları için psikolojik destek aldığını açıklamıştı.

