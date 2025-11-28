Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Buluşması etkinliği 29 Kasım-1 Aralık günlerinde yapılacak

ANKARA (EKONOMİ)

Etkinliğin tanıtımı için BAE Ankara Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Moza Al Hosani, Elçilik Medya İlişkileri Başkanı Ibetisam Al Khayaal ve Elçilik Personeli Hassanin Risha’nın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Moza Al Hosani, Türkiye ve BAE’nin ilişkilerinin ticaretten öteye geçerek kültürel ve turizm alanına da yayıldığını, bunu geliştirmek istediklerini vurguladı. Benzer değerlere sahip iki ülke vatandaşlarının, BAE kültür ve yaşayışı yanında, geçmişten günümüze sağladığı gelişmeyi de yansıtmayı istediklerini vurgulayan Moza Al Hosani, BAE'li kadın zanaatkarların yaptığı sadu dokuma, telli nakışı ve burka yapımı, canlı performanslarının yapılacağını, UNESCO listesine girmiş geleneksel kahvenin yanında, aralarında luqaimat, raqaq ve jabab gibi BAE mutfağı örneklerinin de sunulacağını belirtti.

"Dini açıdan gelenek ve göreneklerimizle Türkiye ile çok yakınız"

Moza Al Hosani basın toplantısında, “Birleşik Arap Emirlikleri'nin kültürünü en iyi şekilde yansıtmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. BAE, 1971 yılında çölün ortasında kuruldu. Buradan başladı ve bugün dünyaya açıldı, uzaya bile ulaşmaya çalışmaktadır. Günden güne büyümeye çalışmaktayız. Dini açıdan gelenek ve göreneklerimizle Türkiye ile çok yakınız. Bugün aramızda kullanılan yaklaşık 6 bin ortak sözcük var ve bu proje ile Türk halkı, Birleşik Arap Emirlikleri kültürüne daha yakından vakıf olacaktır" dedi.