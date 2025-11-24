Birleşik Krallık'ta gündem Mercedesli Türk berberler: Suç ağı mı kuruluyor?

The Telegraph bugün "Türk berberler geniş bir suç ağını gizliyor" başlığıyla bir haber yayımladı.

Birleşik Krallık gazetesi, "Türk berber"in genel bir tanım olduğunu, Türkiye'deki insanların yanı sıra Arnavutlar, Irak Kürtleri ve İranlıların dükkanlarını da kapsadığını belirtti.

Ülkedeki diğer geleneksel berberlere göre daha ucuz olan ve daha hızlı hizmet veren bu yerlerin sayısının son yıllarda çok arttığı aktarıldı.

Galler'in güneyindeki Porth kasabasının altı binden az nüfusa sahip olmasına rağmen 14 berberi barındırdığı vurgulandı.

Her 426 kişiye bir berber düşmesinin ekonomik açıdan mantıklı olmadığına işaret edildi.

Birleşik Krallık'taki güvenlik birimlerinin para aklama, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve kaçak çalışma gibi suçlara karışan çetelerle mücadele için berberlere odaklandığı bildirildi.

"Kayıtdışı ekonomideki en hızlı büyüyen iş olabilir"

Suffolk Polisi'nden John French şu yorumu yaptı:

"Berber dükkanlarının sayısı gerçekten patladı. Bunu göz ardı etmek imkansız. Kayıtdışı ekonomideki en hızlı büyüyen iş olabilir. Birkaç yıl önce herkes oto yıkama yerlerine kafayı takmıştı.

O eğilim durdu derken şimdi de berber dükkanlarının sayısında muazzam bir artış görüyoruz. Daha fazla kişinin farklı ülkelerden Birleşik Krallık'a geldiğini görüyoruz. Bu kişilerin geçimini sağlaması lazım, iş fırsatlarını kovalıyorlar ve bazıları suça karışabiliyor."

"Saç tıraşına 10-15 sterlin isteyip sonra dev bir Mercedes'e biniyorlar"

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da faaliyet gösteren Metropoliten Polis Teşkilatı'nın eski baş dedektiflerinden Mike Neville da The London Standard'a şöyle konuştu:

"Londra'daki berber dükkanlarına yetecek kadar saç kesilmiyor. Saç tıraşına 10-15 sterlin (yaklaşık 555-835 TL) isteyip sonra dev bir Mercedes'e biniyorlar. Kesinlikle para aklama işindeler. Uyuşturucu ticaretine de karıştıklarını düşünüyorum."

Bir milyon sterlinden fazla para barındıran banka hesapları donduruldu

Telegraph, nisanda düzenlenen ve berberlere odaklanan üç haftalık operasyonda 35 kişinin gözaltına alındığını ve toplamda bir milyon sterlinden (yaklaşık 55 milyon TL) fazla para barındıran banka hesaplarının dondurulduğunu hatırlattı.

Modern kölelik kurbanı olmasından şüphelenilen 97 kişinin korumaya alındığı, onbinlerce paket kaçak sigaranın ve iki kenevir tarlasının bulunduğu da belirtildi.

Sonbaharda yapılan daha kapsamlı operasyonda 900'ü aşkın kişinin gözaltına alındığı ve 11 milyon sterline yakın (yaklaşık 612 milyon TL) paraya el konduğu bildirildi.

Ulusal Suç Ajansı (NCA) yöneticilerinden Sal Melki; birkaç sandalye, saç fırçası ve makas alarak berber dükkanı açılabileceğini vurguladı.

Bu dükkanlarda genelde nakit para kullanılmasının yasadışı işleri kolaylaştırdığını sözlerine ekledi.

Diğer yandan işini dürüstçe yapan berberler, bu tarz yerlerden rahatsız.

Devletin genelde vergilerini ödeyen rakiplerine karşı müdahalede etkisiz kaldığını ve onlar yüzünden kendilerine de kötü gözle bakıldığını söylüyorlar.