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Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle ertelendi

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın GridSolutions, Hitachi Energy, Schneider Elektrik ve Arıtaş Kriyojenik fabrikalarında başlattığı grevler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "milli güvenliği bozucu nitelikte" olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

Haber Merkezi
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Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle ertelendi
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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’yla (MESS) yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası, GridSolutions, Hitachi Energy, Schneider Elektrik ve Arıtaş Kriyojenik fabrikalarında greve çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Metal-İş Sendikası’nın grevlerini ‘milli güvenliği bozucu nitelikte’ olduğu gerekçesiyle 60 gün erteledi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre grevlerin ertelendiği yerler şöyle:

- Hitachi Energy’nin İstanbul Kartal, Ümraniye, Tuzla ve Kocaeli Dilova ilçelerindeki fabrikaları
- GridSolutions Enerji’nin Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki fabrikası
- Schneider Elektrik’in İzmir Çiğli, Manisa Yunus Emre, Kocaeli Çayırova ve İstanbul Tuzla ilçelerindeki fabrikaları
- Arıtaş Kriyojenik’in Balıkesir Gönen ilçesindeki fabrikası

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