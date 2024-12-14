Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle ertelendi
Birleşik Metal-İş Sendikası'nın GridSolutions, Hitachi Energy, Schneider Elektrik ve Arıtaş Kriyojenik fabrikalarında başlattığı grevler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "milli güvenliği bozucu nitelikte" olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’yla (MESS) yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası, GridSolutions, Hitachi Energy, Schneider Elektrik ve Arıtaş Kriyojenik fabrikalarında greve çıkmıştı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Metal-İş Sendikası’nın grevlerini ‘milli güvenliği bozucu nitelikte’ olduğu gerekçesiyle 60 gün erteledi.
Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre grevlerin ertelendiği yerler şöyle:
- Hitachi Energy’nin İstanbul Kartal, Ümraniye, Tuzla ve Kocaeli Dilova ilçelerindeki fabrikaları
- GridSolutions Enerji’nin Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki fabrikası
- Schneider Elektrik’in İzmir Çiğli, Manisa Yunus Emre, Kocaeli Çayırova ve İstanbul Tuzla ilçelerindeki fabrikaları
- Arıtaş Kriyojenik’in Balıkesir Gönen ilçesindeki fabrikası