Birol Altınkılıç'ı ebediyete uğurladık
Altınmarka Grubu'nun kurucusu Birol Altınkılıç, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün aramızdan ayrılan Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından, Altınmarka Grubu'nun kurucusu Birol Altınkılıç'ın cenazesi, İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip ailesi, çok sayıdaki iş insanı ve çalışanlarının katılımıyla ebediyete uğurlandı.
Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilen Altınkılıç'ın cenaze törenine Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Başkan Vekili Nuri Aslan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Öztiryaki Grubu Başkanı Tahsin Öztiryaki, FİBA Holding YKB Murat Özyeğin, BMD Başkanı Sinan Öncel, Arzum YKB Murat Kolbaşı, Şölen Çikolata YKB İsmail Çoban, STFA Grubu YKB Alp Taşkent, Enterprise YKB Adnan Başdemir ve çok sayıda iş insanı, yönetici ile birlikte vatandaşlardan çok sayıda seveni katıldı.