Birol Altınkılıç’ın cenaze programı netleşti
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybeden Kahve Dünyası’nın kurucusu iş insanı Birol Altınkılıç’ın cenazesi töreni belli oldu.
Altınkılıç’ın cenazesi, 19 Ağustos Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden kaldırılarak Ulus Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Cenaze töreninin ardından aynı gün saat 20.00’de Shangri-La Bosphorus Otel’de merhumun anısına dua programı düzenlenecek. Altınkılıç ailesi, törene çelenk gönderilmesi yerine TEGV, AÇEV, Darüşşafaka, KAÇUV, TSÇV, Koruncuk, TEV, TEMA veya LÖSEV gibi sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunulmasını rica etti.