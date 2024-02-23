Birol Güven Sinema Genel Müdürü oldu
Senarist, yönetmen ve yapımcı Birol Güven'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne atama yapıldı.
Birol Güven, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
BİROL GÜVEN KİMDİR?
Yapımcı, senaryo yazarı ve yönetmen olan Birol Güven, 1 Mayıs 1964 tarihinde Darıca-Kocaeli'de dünyaya geldi.
Hacettepe Üniversitesi-İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Güven, senarist ve yönetmen Yavuz Turgul aracılığıyla Gani Müjde’yle tanışarak sinema ve dizilere ağırlık verdi.