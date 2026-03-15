  BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı
BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı
Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in evi jandarma tarafından arandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Türkmen'e Sırma Halı işçilerinin eyleminde yaptığı konuşmasından dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması öne sürülüyor. BİRTEK-SEN, yaptığı sosyal medya paylaşımında Türkmen'in bütün elektronik eşyalarına el konulduğu bilgisini paylaştı.

