BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla dün gözaltına alınan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tutuklama talebiyle mahkemeye sevkinin ardından tutuklandı.

Dün (15 Mart) savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonla Türkmen’in evinde arama yapıldı ve tüm elektronik eşyalarına el konuldu.

Türkmen'e Sırma Halı işçilerinin eyleminde yaptığı konuşmasından dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yönlendiriliyor.

Savcılık sabah saatlerinde adliyeye sevkedilen Türkmen'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Mehmet Türkmen ne dedi?

Gaziantep Başpınar’da çalışan Sırma Halı işçileri, geçtiğimiz günlerde Balıklı Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Burada yaptığı açıklamalar gerekçesiyle gözaltına alınan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in konuşması şöyleydi:

"Bu ülkeyi, bu kenti yönetenlerin ve onlarla iş birliği yapan patronların ramazan başından beri hayırseverlikleri ile övünüyorlar. Ülkeyi yönetenler her gün yoksulların yer sofralarında oturma pozu veriyorlar. Onları Sırma halı işçilerinin sofralarına çağırıyoruz. O sofralara oturanlar işçiyi kuru ekmeğe muhtaç edenlerdir.

İşçiler aylardır maaşlarını düzenli alamıyorlar. Fazlasını değil sadece maaşının zamanında yatırılmasını istiyorlar. Karşılığında tehdit mesajları alıyorlar. İşçiler bir gün fatura ödemese üstüne faiz geliyor ama işçiye geç ödenen para aynı para. Bu ülkeyi var edenler, sırtında taşıyanlar fabrikalarda çalışan işçiler.

Haksızlığa karşı sesini duyurmak için toplanıyor ama etrafında yüzlerce polis oluyor. Neden işçiler basın açıklaması, yürüyüş yapmak istediğinde önüne bu kadar polis diziliyor?

Barikatları işçilere değil patronlara kurun. Bu öfke birikiyor. Bu adaletsizliğe her gün yenilerini ekleyerek işçilerin yüreğinde öfke ve isyan biriktiriyorsunuz.

Yapmayın, altında kalırsınız. İşçinin mesai ve zam farklarını bir an önce ödeyin. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin."