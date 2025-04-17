BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in ev hapsi kaldırıldı

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki ev hapsi kararının kaldırıldığını duyurarak, “Yurtdışı yasağı ve karakola imza şartı devam edecek. Böyle kararlara çok sevinecek halde değiliz maalesef, biliyorum” diye yazdı.

Hakkımdaki ev hapsi kararı az önce kaldırıldı. Yurtdışı yasağı ve karakola imza şartı devam edecek.

Böyle kararlara çok sevinecek halde değiliz maalesef, biliyorum.



25 gün önce 36 gün tutuklulu kaldığım cezaevinden tahliye edildikten bir gün sonra ev hapsi verilmişti. Haksız… — Mehmet Türkmen (@mturkmenn27) April 17, 2025

Türkmen, sözlerine şöyle devam etti:

“O yüzden bugün (şimdilik) serbest kaldım diye ülkeye adalet, hukuk ve demokrasi gelmiş gibi davranmayacağım. İki ay önce zaten haksız yere tutuklandığımı, binlerce Başpınar işçisinin grevinin haksız yere yasaklandığını unutmayacağım.

Bu koşullarda bizim için dışarıda ‘özgür’ olabildiğimiz her günün tek bir anlamı var; geride kimseyi bırakmadığımız gerçek bir adalet, demokrasi ve özgürlük için mücadele etmek.”

Ne oldu?

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde iş bırakan işçilerin eylemleri sırasında gözaltına alınan ve tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen 36 gün sonra, 24 Mart’ta tahliye edildi.

Türkmen, “suç işlemeye alenen tahrik etme” suçlamasıyla 17 Şubat’ta tutuklanmıştı.

Sosyal medya paylaşımları soruldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Mehmet Türkmen’e sosyal medya paylaşımları üzerine sorular soruldu.

“Suç işlemeye tahrik” ve “İş ve çalışma yaşamının ihlali” suçlamasıyla ifadesi alınan Türkmen’e, “‘9 Şubat 2025 saat 12:45 tarihli hava buz gibi. Saat 00:40 Şireci ayakta! Direnenler de var bu havalarda. Şubat’ı ısıtanlar, geceyi aydınlatanlar. Şireci işçileri patrona ait Sırma Hali Fabrikası’nın işçilerine sesleniyor: Sırma dışarı! Başpınar uyuma, ekmeğine sahip çık’ şeklindeki paylaşımda çağrınız amacı nedir?” sorusu yöneltildi.

Greve valilikten yasak

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde düşük maaş zamlarını protesto eden işçilerin grevine valilikten yasak kararı geldi. İşçilerin 13 Şubat’ta yapmayı planladığı basın açıklaması, gece yarısı alınan yasak nedeniyle ertelendi.

Sendikalar ve işçiler karara tepki gösterirken, açıklamanın 14 Şubat’ta yapılacağı duyuruldu.

Gaziantep’te işçilerin grevine valilikten yasak geldi

Gaziantep Valiliği, gece yarısı aldığı ani bir kararla Başpınar’daki Çelikaslan Tekstil işçilerinin direniş çadırlarının kaldırılması kararını aldı. Direnişteki işçilerin ve BİRTEK-SEN’in aktardığına göre, dün gece saat 01.00’den itibaren polis, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri, işçilerin çadırlarını boşaltarak söktü.