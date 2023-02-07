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BİSU deprem bölgesine 4 TIR su gönderdi

Online indirim marketi BİSU, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması için, afet bölgelerine ilk etapta 4 TIR’lık su (pet şişe) yardımı yaptı.

Haber Merkezi
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Yardım çalışmalarında, AFAD ve Kızılay ile koordinasyon halinde hareket eden BiSU, Hamidiye Su ve Sırmakeş başta olmak üzere, içme suyu alanındaki iş ortaklarının destekleriyle yardım TIR’ları bölgeye ulaştırmak için harekete geçti.

Bölgedeki su ihtiyacı için desteklerine devam eden BiSU aynı zamanda, kendi çalışanlarının destekleriyle, bölgeye ısıtıcı ve battaniye yardımında da bulunuyor.

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