BİSU deprem bölgesine 4 TIR su gönderdi

Yardım çalışmalarında, AFAD ve Kızılay ile koordinasyon halinde hareket eden BiSU, Hamidiye Su ve Sırmakeş başta olmak üzere, içme suyu alanındaki iş ortaklarının destekleriyle yardım TIR’ları bölgeye ulaştırmak için harekete geçti.

Bölgedeki su ihtiyacı için desteklerine devam eden BiSU aynı zamanda, kendi çalışanlarının destekleriyle, bölgeye ısıtıcı ve battaniye yardımında da bulunuyor.