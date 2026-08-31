Bitexen'in sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DinamikPay soruşturması kapsamında Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. Sahibi Kemal Cenk Erdem gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdem, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kemal Cenk Erdem ise mahkemedeki savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Erdem, "Yönetim kurulu başkanı olduğum şirket ile bahsi geçen şirketle ile benim herhangi bir ticari faaliyetim olmadı. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

Karar gerekçesi ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında tutuklanan Kemal Cenk Erdem hakkında mahkeme kararının gerekçesi ortaya çıktı. Kararda, Erdem'in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin ticaret sicilinde doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak görünmediği belirtildi. Kemal Cenk Erdem'in şirketin kurucusu ve uzun süre tek pay sahibi ve hakim ortağı olan Ayşin Erdem'in eşi olduğu, Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., Evenpal Teknoloji A.Ş. ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları A.Ş. ile ortaklık ve şirket bağlantılarının bulunduğu kaydedildi.

Kararda, DinamikPay ve Dinamik Yatırım'ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği belirtildi. Kararda ayrıca Ayşin Erdem ile Kemal Cenk Erdem arasında 100 milyon liraya yaklaşan çift yönlü mali hareket bulunduğu ifade edildi. Dosya kapsamındaki ifadelerde Kemal Cenk Erdem'in şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterildiği aktarılan kararda, bu nedenle Erdem'in yalnızca 'Ayşin Erdem'in eşi' sıfatıyla değerlendirilmesinin dosyadaki bulgularla uyumlu olmadığı kaydedildi.

Hakimlik, mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve birbiriyle uyumlu ifade içeriklerini birlikte değerlendirdi. Kararda, Kemal Cenk Erdem hakkında yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek nitelikte bulgu ve emareler bulunduğu kanaatine varıldığı belirtildi. Hakimlik, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, kaçma şüphesine ilişkin somut olguların mevcut olması, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Kemal Cenk Erdem'in tutuklanmasına hükmetti.