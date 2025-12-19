  1. Ekonomim
Uzun süredir yoğun bakımda olan şarkıcı Fatih Ürek'in bitkisel hayata girdiğine dair iddialara menajeri Mert Siliv'den yanıt geldi.

Bitkisel hayata girdiği iddia edilmişti: Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?
Ekranların sevilen ismi Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kalp krizi geçimişti. Ürek'in kalbi 20 dakika boyunca durmuştu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

Ürek'in kısa süreli gözlerini açıp kapatabildiği, ancak uzun süredir yatar pozisyonda bulunduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğu öğrenilmişti.

Ünlü ismin bitkisel hayata girdiği ileri sürülmüştü.

Konuyla ilgili Ürek'in menajeri Mert Siliv açıklama yaptı. Siliv, Ürek'in bitkisel hayatta olmadığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Destek mesajları geliyor

Öte yandan Fatih Ürek için sanat camiasından sık sık destek mesajları da geliyor.

Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken dostu Gülay Kamaz eski bir fotoğrafı sosyal medyada "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notuyla duygulandırdı.

Ürek'in yakın arkadaşı ünlü oyuncu Gonca Vuslateri de sanatçının fotoğrafını paylaşarak, "Hep duamızdasın canım" notunu ekledi. Gonca Vuslateri'nin paylaşımı çok sayıda 'vefalı dost' yorumları aldı.

