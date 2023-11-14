Bitlis-Muş karayolunda iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Muş’un Altınova Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, M.A. hakimiyetindeki 35 SCY 29 plakalı otomobil ile F.S. hakimiyetindeki 48 AGY 622 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale gelirken M.A. ve H.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, polis ekipleri ve AFAD sevk edildi. Yaralılar AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılırken, araçta sıkışan F.S. ,H.B. Ve Ş.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis ve Muş Hastanelerine kaldırıldı.