  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bitlis'te 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 31 yaralı
Takip Et

Bitlis'te 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 31 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik azasında ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bitlis'te 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 31 yaralı
Takip Et

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

23 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolun trafiğe kapatıldığı bölgede kazaya karışan araçların kaldırılmasına başlandı.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Gündem
Sahte içkiyi satana hapis! Cinayete teşebbüsten yagılanacaklar
Sahte içkiyi satana hapis! Cinayete teşebbüsten yagılanacaklar
SON DAKİKA... Beylikdüzü'nde 14 katlı binada patlama: Ölü ve yaralılar var (Video)
Beylikdüzü'nde 14 katlı binada patlama: Ölü ve yaralılar var
Narin Güran cinayeti davasında savcı çobana dayak ve sorguyu unutmadı, suç duyurusunda bulundu
Narin Güran cinayeti davasında savcı çobana dayak ve sorguyu unutmadı, suç duyurusunda bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Resmi Gazete'de yayımlandı: Rekabet cezalarında alt sınır arttı
Rekabet cezalarının alt sınırı yükseltildi
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı