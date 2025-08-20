Bizimköy: Umudun ve vicdanın toprağı

FARUK ŞÜYÜN

Bizimköy. Adı sade, ama taşıdığı anlam derin; tıpkı kökleri toprağın karanlık damarlarına uzanan, dalları gökyüzünün mavisine dokunan bir çınar gibi. Burası, insanın insana dokunduğu, emeğin sevgiyle yoğrulduğu, üretimin dayanışmayla bütünleştiği bir yaşam alanı. 136 engelli, 270 engelsiz çalışanın yan yana, omuz omuza verdiği bir üretim merkezi… Engelli çalışanların tamamı yüzde 40 ve üzeri engellilik statüsünde, 25’i ise zihinsel engelli.

Hikâye, 2005 yılında Kocaeli Sanayi Odası’nın öncülüğünde, Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, İŞKUR, Türk Anneler Derneği ve İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü’nün el ele vererek attığı güçlü bir adımla başlıyor. Ama aslında bu tohum, 1948’de Türkiye’ye yerleşen Avusturya asıllı Beatrice Bruningen’in yüreğinde filizleniyor. 1917 doğumlu Beatrice Hanım, zihinsel engelli kızını kaybettikten sonra a yaşamını engellilere adıyor. Tüm m arsalarını da 2001’deki vefatından n önce engelli insanların hizmetinde kullanılması için Türk Anneler Derneği’ne bağışlıyor. Engelliler için hayali 2005’te gerçeğe dönüşüyor… Yıllar içinde o ıssız arazi, insan kalbine ekilen bir düş bahçesine dönüşüyor.

Bu düş bahçesi, sanayinin top- lumsal sorumluluğu sahiplenmesinin somut bir göstergesi. Bu vizyonun mimarlarından biri de Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı ı Ayhan Zeytinoğlu. 2009’dan bu yana KSO Başkanlığı görevini sürdüren Zeytinoğlu, “Sanayi yalnızca a ekonomik değil, sosyal bir dönüşüm aracıdır” düşüncesini hayata geçiriyor.

“Yüzölçümü küçük, sanayisi dev v bir kentte yaşıyoruz” diyen Zeytinoğlu, Kocaeli’nin üretim gücünü insanlık yararına dönüştürmeyi i bir görev olarak görüyor. Bizimköy gibi projeler, onun bu yaklaşımının n ete kemiğe bürünmüş hâli. Engelli bireylerin üretim zincirine dahil edilmesi, yalnızca istihdam dedeğil; toplumsal eşitlik ve kapsayıcıkapsayıcılık adına atılmış cesur bir adım. Zeytinoğlu’nun liderliğinde KSO, yalnızca sanayi verilerini analiz ededen bir kurum olmaktan çıkarak sosyal kalkınmayı hedefleyen bir platforma dönüşüyor. Bizimköy’ün dünya çapında ödül alması, bu vizyonun gücünü kanıtlıyor.

Tesisin kaptan köşkünde Hüsnü Bayraktar var. Onun için burası ticari bir işletme değil, insana hizmetin en onurlu biçimi. "Burada yapılan ticaret değil, hizmet" diyor sık sık. Üretim çeşitliliğini artırmak, engelli bireylerin farklı alanlarda kendilerini geliştirebilmesi için olanaklar yaratmak, yalnızca yönetim planının değil, vicdani bir misyonun da parçası.

Bizimköy, bir başarı değil; bir vicdan hikâyesi. “Sanayi, insanı dışlamamalı; içine almalı” diyen Zeytinoğlu, bu köyün her sabahında, her üretim anında, her gülümseyen yüzde kendi vizyonunun yankısını duyuyor.

Merkezde konfeksiyon, mantarman üretimi, seracılık, açık alan meyve ve sebze yetiştiriciliği faaliyetleri yürütülüyor. Ünlü markalar tarafındanfından burada ürettirilen kıyafetlerler, yurtdışında onların isimlerini taşıyan mağazalarda satılıyor. Aynı zamanda Türkiye’de benzeri olmayan bir ticari işletme Bizimköy. Yani engelli, engelsiz çalışanından, kurucularına uzanan geniş alanda ticari yaşamın içinde olan, kazancını alınteri ve bilek gücüyle elde eden milyonlarca müesseseden biri olarak faaliyet yürütüyor.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu

Bizimköy’de her sabah bir umudun uyanışı. Seralarda domates, biber fideleri sabah ışığını yakalıyor. Mantar üretim odalarının nemli, ağır kokusu; çalışkan ellerin toprağa temas eden sıcaklığıyla karışıyor. Konfeksiyon atölyelerinde makine iğneleri ritmik bir şarkı söylüyor. Bu şarkı, her biri kendi hikâyesini işine işleyen, sabahı üretimle karşılayan Bizimköy’ün emekçi ailesinde yankılanıyor. Onlardan biri, doğuştan ortopedik engelli. Yıllarca evin duvarları arasında zaman ağır ağır akarken, hayalleri de yavaşlamış. Bizimköy’de aldığı ilk maaşla annesine hediye almış. “Ben de çalışabiliyorum” dediğinde gözlerindeki gurur dimdik.

Bir diğeri işitme engelli. Konfeksiyon atölyesinde parmakları ipliklerin üzerinde dans eder gibi hareket ediyor. “Sanki ben konuşamasam da ellerim konuşuyor” diyor.

Bizimköy, yalnızca çalışanların değil, onların ailelerinin de hayatına dokunuyor. Babalar “oğlum sabah erkenden kalkıyor, akşam yorgun ama mutlu dönüyor. Hayatında ilk kez kendi geleceğini planlamaya başladı” diyor. Anneler “Artık onu evde, kapalı kapılar ardında değil, üretirken görüyorum. Bu, bir anne için tarif edilemez bir huzur” diye ekliyor.

Yıllarca “çocuğum yarın ne olacak” kaygısıyla yaşayan bu aileler için Bizimköy, yalnızca bir iş yeri değil; yarının mümkün olduğuna dair en somut kanıt.

Bizimköy’ün kapalı üretim alanı yıllar içinde iki katından fazla büyümüş. Bugün 12 bin metrekarelik alanda kurulu üretim zinciri, çalışanların hem istihdam hem de eğitim yolculuğunu besleyen bir yapı.

2015’te, Dünya Odalar Federasyonu’nun düzenlediği “En İyi İş Yaratma & İş Geliştirme” yarışmasında dünya birinciliği kazanıyorlar. Torino’da açıklanan bu sonuç, yalnızca bir ödül değil; insanlığa dair bir umut manifestosu. Ama bana sorarsanız, en büyük ödül vitrindeki kupa değil; sabahları gülerek işine giden insanların yüzlerindeki ışıltı. Burası, “engelli” kelimesinin yalnızca bir tanım olarak kaldığı, hayatın içinde ise silinip gittiği bir köy. İnsanların birbirine güç verdiği, emeğin sevgiyi büyüttüğü, toprağın umut ektiği bir yer.

“Bizimköy” adı, yalnızca tabelada değil; buradan yolu geçen herkesin yüreğinde yazılı duruyor. Benim gördüğüm Bizimköy, bir sosyal sorumluluk projesinden çok daha fazlası… Bu, insanın insana bakışını değiştiren, dayanışmanın gücünü gösteren, sevgiyle örülmüş bir yaşam manifestosu.

Ve biliyorum ki bu köyün hikâyesi, Kocaeli’nin sınırlarını aşacak; insanlığa dair en güzel cümlelerden biri olarak kalacak. Çünkü Bizimköy, yalnızca bir üretim alanı değil; insanın potansiyeline duyulan inancın, toprağa ve emeğe duyulan saygının, birlikte yaşamanın mümkün olduğuna dair güçlü bir çağrının adı.

Orada her sabah bir umut yeniden doğuyor. Her öğle, alın eriyle yoğrulmuş bir dayanışma büyüyor. Her akşam, bir hayatın değiştiğine tanıklık ediliyor. Ve her gün, “biz” olmanın anlamı yeniden yazılıyor.

Bizimköy bir insanlık hikâyesi. Ve bu hikâye hepimizin yüreğini dolduruyor. Bu işletmeye büyük emek veren her kuruluşa, her isme gönülden teşekkürler.

