Blackstone vize devlerini aldı, Türk şirketlerle çalışmak istemiyor: Yüzbinlerce kişinin verisi riskte!

Türk vatandaşları için Schengen vizesi başvurularında yaşanan sorunlar henüz çözülebilmiş değil.

Vize başvurusu için randevu bulmanın son dönemde neredeyse imkânsız hale geldiği belirtiliyor. Özellikle Covid-19 sonrası derinleşen kriz nedeniyle elçiliklerin randevu kotası açıldığı anda tüm başvurular hızla tükeniyor.

Sektör kaynakları, bu durumun yazılımlar aracılığıyla randevuların topluca alınmasından kaynaklanabileceğini, ancak teknik çözümlerle bu sorunun aşılabileceğini ifade ediyor. Buna rağmen kalıcı bir çözümün getirilmemesi, randevu sisteminin kötüye kullanıldığı yönünde şüpheler doğuruyor.

İddialara göre, bazı kişiler randevu alabilmek için vize ücretine ek olarak 500 ila 3 bin dolar arasında değişen ödemeler teklif ediyor.

"Vize süreçlerinden Türk şirketlerinin tamamen dışlanması gündemde"

T24 yazarı Barçın İnanç vize süreçlerinden Türk şirketlerinin tamamen dışlanmasının gündemde olduğunu yazdı.

Barçın'a göre başvurular, diplomatik temsilciliklerin konsoloslukları yerine uzun süredir aracı kurumlar üzerinden alınıyor. Türkiye’de bu alanda en geniş portföye sahip şirket, Hindistan kökenli VFS Global.

2001 yılında kurulan şirket, 140’tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve Türkiye’de 2010’lu yılların başından itibaren bir Türk şirketiyle iş birliği içinde çalışıyor.

VFS Global, 2021’de ABD merkezli yatırım şirketi Blackstone tarafından satın alındı. Sektörde, Blackstone’un Türk şirketlerle iş birliğini sonlandırarak operasyonları tek başına yürütmek istediği iddia ediliyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren diğer şirketler arasında, Yunanistan için Kosmos, Macaristan-Portekiz-Slovenya için As Vize bulunuyor. Ayrıca Hindistan merkezli BLS şirketi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de kurulan IDATA’yı satın aldı. Bu satın alma Rekabet Kurumu tarafından da onaylanmıştı.

Uzmanlar, aracı kurumların vatandaşlardan ayrıntılı kişisel ve finansal bilgiler talep ettiğini, Blackstone’un Türk ortaklı şirketle yollarını ayırması halinde yüz binlerce Türk vatandaşına ait verilerin tamamen yabancı şirketlerin eline geçeceğini vurguluyor. Bu durum, veri güvenliği açısından tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Avrupa ülkelerinin bazı temsilciliklerinde randevu sistemine yönelik yeni düzenlemeler yapıldığı da ifade ediliyor. Buna göre başvuranlara en geç iki-üç gün içinde randevu tarihi hakkında dönüş yapılıyor. Bu uygulamanın, randevuların karaborsaya düşmesini büyük ölçüde engellediği belirtiliyor.