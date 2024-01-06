Blinken ile kritik görüşme sonrası açıklama: Türkiye, F-16 sürecinin sonuçlanmasını bekliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı.

Bakan Fidan, muhatabına Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini aktararak, İsveç’in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu ifade etti.

Gazze’deki durumun da konuşulduğu görüşmede, İsrail’in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Fidan, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Karadeniz’de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini, Rusya ve Ukrayna’da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için Türkiye'nin gösterdiği çabalar konusuna da değindi.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.