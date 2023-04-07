Blinken: İsveç temmuza kadar NATO'ya katılacak

Euronews’in Küresel Tartışmalar programının konuğu olan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç'in temmuz ayına kadar NATO'ya katılacağını söyledi.

Euronews'ten Efi Koutsokosta'nın Finlandiya'nın NATO'ya katılımının ardından İsveç'in katılımının ne zaman gerçekleşeceğine yönelik sorularını yanıtlayan Blinken, "Yakında gerçekleşecek. Temmuz ayında düzenlenecek Vilnius’taki NATO liderler zirvesinde, İsveç'in de NATO'nun en yeni ikinci üyesi olarak Finlandiya'ya katılacağını tahmin ediyorum." yanıtını vererek İsveç'in NATO'ya girişi için temmuz ayını işaret etti.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya dahil olmasına yönelik muhalefetine değinen Koutsokosta, İsveç'in NATO'ya girebilmesinin Türkiye'deki gerçekleşecek seçimlere bağlı olup olmadığına dair sorusuna ise Blinken, ""Bir süreç işliyor. Ve tabii ki neredeyse tüm NATO ülkeleri İsveç’in üyeliğine onay verdi. Türkiye ve Macaristan hariç. Ancak duyduklarıma dayanarak söylüyorum, daha bugün ve dün yaptığımız toplantılarda hemen hemen tüm müttefiklerimiz, İsveç'in mümkün olan en kısa sürede Finlandiya'ya katılması çağrısında bulundu. Bu sürecin Vilnius'ta yapılacak liderler zirvesine kadar tamamlanacağını tahmin ediyorum." yanıtını verdi.

Türkiye'nin meşru çıkarları olduğunu ve Türk hükümetinin, bu meşru çıkarlarlar ile birlikte bazı endişeleri ele almak için hem İsveç hem de Finlandiya ile doğrudan iletişimde olduğunu belirten Blinken, bu yapıcı tutumun meyvesinin Finlandiya'nın NATO'ya girişi ile aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını ABD'den almak için İsveç'i bir koz olarak kullanmadığını ifade eden Blinken konuya dair "Bu bizim için tamamen ayrı bir konu. Türkiye'nin yeni F-16'ları ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu da içerecek şekilde, geliştirilmiş bir F-16 programına sahip olmasını destekliyoruz. Bu bizim için, Biden yönetimi için, NATO’ya katılım süreci ya da bu konuda başka herhangi bir sorudan bağımsız." açıklamasını yaptı.