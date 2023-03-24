Blinken: Türkiye’nin F-16’ları ve modernizasyon kitlerini alması gerektiğini düşünüyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın iki gündür soruları yanıtladığı Kongre oturumlarında Türkiye de gündemdeydi. ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da dün yapılan oturuma Senatör Bob Menendez’in uzun Türkiye eleştirisi damga vurdu. Kongre’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde bugünkü oturumda da Türkiye’ye olası F-16 savaş uçaklarının satışı konuşuldu.

VOA Türkçe'den Begüm Dönmez Ersöz'ün haberine göre, Demokrat Partili Kongre üyesi David Ciciline, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik üzerinden, ABD’nin bölgedeki ortaklarının zarar görmemesi için yönetimin hangi adımları attığını ve Türkiye’ye olası F-16 satışını sordu.

ABD Dışişleri Bakanı, NATO müttefikleri olarak Yunanistan ya da Türkiye’nin ittifak içinde faaliyet gösterebilmeleri için gereken ekipmana sahip olmalarının sağlanmaya çalışıldığını ve bu ekipmanların iki ülke arasındaki anlaşmazlıklarda kullanılmamasının önemli olduğunu söyledi.

Blinken, “Türkiye’nin geliştirilmiş F-16’ları ve modernizasyon kitlerini alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu NATO ve ittifak için önemli. Aynı zamanda müttefikler arasında, yani Türkiye ve Yunanistan arasında var olan gerilimin giderilmesi ve bu iki ülkenin durumu gerginleştirecek eylem ve söylemlerde bulunmamaları için de çalışıyoruz” dedi.

Soruya verdiği yanıtta Türkiye’deki deprem felaketi ve Yunanistan’daki tren kazası faciasına da değinen ABD Dışişleri Bakanı, iki ülkeye destek olduklarının altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın dün katıldığı Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki oturumda da Türkiye’ye olası F-16 satışının yanısıra Ankara’nın İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü henüz onaylamamış olması gibi çeşitli konu başlıkları gündeme geldi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Yunanistan’la yaşanan gerilimden NATO’nun genişlemesine ilişkin tavrına; Rusya’dan S-400 satın almasından Suriye politikasına kadar pek çok konuda yaklaşık bir buçuk dakika süren bir soru yönelterek Türkiye’yi eleştirdi.