Blok3'ün yapımcısına 21 yıl hapis istemi

Organizaction Event&Management'in kurucusu menajer Ferhat Karagöz, 13 Temmuz tarihinde çağrıldığı bir adrese gitmesi üzerine Maruf Yöntürk, Hakan Aydın (BLOK3) ve kimliği tespit edilecek diğer şahıslar tarafından darp ve tehdit edildiğini iddia etmiş, şikayette bulunmuş ve olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.

Darp ve tehdit ettiği iddiası

Şikayet dilekçesinde, BLOK3’ün yapımcısı Maruf Yöntürk’ün, Karagöz’ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası ve silah gibi aletlerle darp ve tehdit ettiği iddia edilmişti.

İddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; "kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Blok 3'ün dosyasi ayrildi

Şarkıcı "BLOK3"ün “basit yaralama” eylemi bakımından dosyası ayrıldı.

Yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında ise “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “gece vakti silahlı yağma” ve “mala zarar verme” suçlamalarıyla 4 yıl 10 aydan 21 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianameden

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianameye göre, Karagöz ile Yöntürk arasında daha önce ticari ilişki bulunduğu, olay günü tarafların yaşanan iş anlaşmazlığı nedeniyle buluştuğu aktarıldı. Karagöz’ün, Yöntürk’ün Kağıthane’de bulunan adresine davet edildiği ve akşam saatlerinde olay yerine gittiği kaydedildi.

Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Yöntürk’ün, Karagöz’ü önce yumrukla darp ettiği, ardından bilardo sopasıyla vurduğu ileri sürüldü. İddianamede, Yöntürk’ün Karagöz’e yönelik “seni yaşatmam, seni çok kötü edeceğim” şeklinde sözler söylendiği de yer aldı. O sırada gelen BLOK3’ün de olay yerine gelerek Karagöz’ü yumrukladığı iddia edildi.

İddianamede, darp eylemi sırasında Yöntürk’ün Karagöz’ün başına silah dayayarak 850 bin TL vermesini istediği iddiasına yer verildi. Karagöz’ün para bulmak amacıyla tanıdıklarını aradığı ancak istenen miktarı temin edemediği belirtildi.

Tehdit ve mala zarar verme suçlaması

Dosyada yer alan adli muayene raporunda, Karagöz’ün vücudunda sopa benzeri cisimle oluştuğu değerlendirilen yaralanmalar bulunduğu, yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu kaydedildi.

Ayrıca darp sırasında Karagöz’ün cep telefonunun kırıldığı ve bu nedenle mala zarar verme suçunun oluştuğuna ilişkin tespitlere yer verildi.

Savcılık, Karagöz’ün; gece vakti silahla yağmaya teşebbüs, kişiyi cebir ve tehdit kullanarak hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarını işlediğine yönelik yeterli delil bulunduğu kanaatine vardı.

İddianamede, şüphelinin sevk maddeleri kapsamında yargılanarak cezalandırılması ve mahkûmiyet halinde belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmesi üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.