Bloomberg duyurdu: Erdoğan'ın ABD ziyareti iptal edildi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen ABD ziyareti 26 Mart'ta duyuruldu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin dün akşam gerçekleştirdiği rutin basın brifinginde yaptığı açıklama ise ziyaretin iptal edildiği iddialarına neden oldu. Bir gazeteci Kirby'ye, "İki hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'a bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü Hamas liderini ağırladı. Bu bir konuşma konusu olacak mı, yoksa ziyarete gölge düşürür mü?" diye sordu.

Kirby ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti konusunda programda konuşulacak bir şey yok. Dolayısıyla bu konuda bir yorum yapamayacağım" diye yanıt verdi. Beyaz Saray Danışmanı'nın 'programda konuşulacak bir şey yok' sözü ziyaretin iptal edildiğine dair söylentilere neden oldu.

Bloomberg ziyaretin gerçekleşeceğini yazdı

Ancak ABD'li Bloomberg, bu sabah Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ziyareti gerçekleştireceğine dair bir haber yayınladı. "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs'ta Beyaz Saray'da Biden ile görüşecek" başlıklı haberde, "Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden ile görüşecek. Erdoğan'ın yaklaşan Washington ziyareti, Gazze'de İsrail-Hamas savaşı devam ederken ve İran ile İsrail'in birbirlerinin topraklarına saldırarak daha geniş bir Orta Doğu çatışmasının yaklaşmakta olduğu endişesini yaratmasının ardından gerçekleşiyor" ifadeleri yer aldı.

"Erdoğan uluslararası alanda önemli rol oynuyor"

Haberde iki liderinde siyasi kariyerlerinin hassas bir döneminde bir araya geleceği kaydedildi. Bloomberg'in haberine göre Erdoğan uluslararası sahnede önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, NATO'nun bir sonraki genel sekreteri olmak için Erdoğan'ın desteğini almak üzere İstanbul'u ziyaret etmesi bunun önemli göstergelerinden biri. Geçen hafta sonu Erdoğan, Hamas'ın siyasi lideriyle bir araya gelerek olası bir kalıcı ateşkesi ve Gazze'ye insani yardımın hızlandırılmasını görüştü.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin ABD ile F-16 savaş uçaklarının satışını geciktiren bir anlaşmazlığı çözdüğüne de yer verildi.