Bloomberg duyurdu: Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için ilk adım atıldı!

Bloomberg News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye, İstanbul’daki iki köprü ve bir dizi otoyolun özelleştirilmesi için Ernst & Young’ı yetkilendirdi.

Ernst & Young'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün işletme haklarının satışı konusunda hükümete danışmanlık yapacağı belirtildi.

Sürecin ayrıca en az dokuz ücretli otoyolu kapsadığı ifade edildi. Kaynaklara göre Türkiye, satış sürecinde teknik danışman olarak Kanada merkezli BTY Group’u da görevlendirdi. Hükümetin, özelleştirmeye ilişkin resmi ihale sürecini yılın ilerleyen dönemlerinde başlatmayı planladığı aktarıldı.

Haber şu ana dek resmi kaynaklar tarafından teyit edilmedi.